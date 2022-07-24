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Şanlıurfa'da 4. kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

24.07.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 4. kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde evlerinin penceresinden düşerek yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

Eyyüp Nebi Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katındaki evlerinde oynayan 4 yaşındaki İbrahim Oktan, annesi mutfaktayken dengesini kaybederek pencereden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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