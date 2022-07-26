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Şanlıurfa'da ambulans şoförünün darbedilmesine tepki

26.07.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da ambulans şoförünün darbedilmesine tepki

Şanlıurfa'da ambulans şoförünün darbedilmesine tepki

Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, ambulans şoförünün, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

Yabir, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, dün kentte yaşanan olayla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Olayın başından beri sağlık çalışanının yanında olduklarını belirten Yabir, bundan sonraki süreçte de sağlık çalışanları için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ambulans şoförünün doktor kontrolünden geçtiğini vurgulayan Yabir, şunları kaydetti:

"Son dönemde artarak devam eden sağlıkta şiddetin en son halkası Şanlıurfa'da görüldü. Hasta nakli sırasında bir trafik magandası sağlık çalışanına şiddet uygulamıştır. Sağlıkta şiddete ilişkin yasal düzenlemeler yapılmasına rağmen maalesef şiddet olayları artmaktadır. Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için mutlaka kanuni düzenlemeler yapılmalıdır. Şiddet gören arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arkadaşımız bugün doktor kontrolünden geçti, burnunda kırık mevcut. Gerekli kontrolleri yapıldı, doktor, burnundaki şişliklerin inmesi için 2 haftalık süre verdi. Önümüzdeki günlerde arkadaşımızın burnundan ameliyat olması bekleniyor."

Şanlıurfa'da dün yolda tartıştığı ambulans şoförünü darbeden motosiklet sürücüsü gözaltına alınmış, sağlık çalışanının ise burnu kırılmıştı.

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