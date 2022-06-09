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Şanlıurfa'da balık tutmak için gölete giren kişi boğuldu

09.06.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da balık tutmak için gölete giren kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için hayvan sulama göletine giren kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre Siverek-Kahta kara yolu 10'uncu kilometresindeki Üzümcük Mahallesi yakınlarındaki Mehmet İren (32), balık tutmak için gölete girdi.

Bir süre sonra İren'in sudan çıkamadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, gölette arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından İren'in cansız bedenine ulaştı.

Balık ağlarına dolandığı belirlenen İren'in cesedi, sudan çıkartılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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