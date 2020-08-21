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Şanlıurfa’da çocuklar için tiyatro etkinliği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.08.2020 10:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında açık hava tiyatro etkinliği tüm hızıyla devam ediyor.Koron avirüs tedbirleri kapsamında sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Haliliye ilçesindeki Turgut Özal Parkı’nda “Arkadaşım olur musun” oyunu çocuklar için sahne aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında açık hava tiyatro etkinliği tüm hızıyla devam ediyor.
Koron avirüs tedbirleri kapsamında sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Haliliye ilçesindeki Turgut Özal Parkı’nda “Arkadaşım olur musun” oyunu çocuklar için sahne aldı. Maske zorunluluğunun uyulduğu açık hava adlı tiyatro oyununa gelen çocukların ateşleri ölçülürken maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun oturum düzeni sağlandı.
Çocuklara çeşitli ikramlarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen açık hava tiyatro ve sinema etkinlikleri kent genelinde her gün farklı noktalarda devam edecek.

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