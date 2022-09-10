Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Beton şantiyesinde çalışan Mehmet Y. (34), elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerce Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Y'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



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