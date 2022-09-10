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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

10.09.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Beton şantiyesinde çalışan Mehmet Y. (34), elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerce Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Y'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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