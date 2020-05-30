YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da günde 500 test yapılabilecek

Şanlıurfa’da günde 500 test yapılabilecek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.05.2020 12:02 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji PCR laboratuvarında günlük 500 adet PCR korona virüs testi yapılabilecek.Korona virüs tanısı için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi tamamlanan Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Prof.

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji PCR laboratuvarında günlük 500 adet PCR korona virüs testi yapılabilecek.
Korona virüs tanısı için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi tamamlanan Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Prof. Dr. Fadile Yıldız Zeyrek yönetiminde PCR testlerini çalışmaya başladı.
Şanlıurfa’da günde 500 korona virüs testi yapılacağını belirten Yıldız, “Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarının, korona virüs tanısına yönelik olarak günlük 500 PCR testi çalışma kapasitesine sahip olduğunu, PCR tanı laboratuvarında hızlı sonuç vermek için büyük bir titizlikle çalışmaya başlandığını, Şanlıurfa il merkezinden ve İlçelerinden gelen hasta numunelerinin aynı gün içerisinde tüm testlerinin tamamlanarak sonuca ulaştırıldığı, aynı anda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için korona virüs dışındaki hastalıklarının tanı ve tedavisi için diğer test çalışmalarının da devam ettiğini” dedi.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Başhekimi Dr. Ahmet Güzelçiçek ise, “Hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarının Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa’da korona virüs PCR testleri için yetkilendirilen ikinci laboratuvar olduğunu, böylelikle daha çok sayıda Şanlıurfalı’nın test yapmasının mümkün olacaktır. Bu hizmeti Şanlıurfalı hemşehrilerimize sunmamızı sağlayan emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Kısa sürede laboratuvarımızı kurduk. Tam kapasite çalışmaya başladık” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Kuşadası’da kadınlar taciz edilip dövülen hemcinsleri için eylem yaptı

Kuşadası’da kadınlar taciz edilip dövülen hemcinsleri için eylem yaptı

Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı Akşehir’i ziyaret etti

Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı Akşehir’i ziyaret etti

Tütüncü yapımı tamamlanan cemevini inceledi

Tütüncü yapımı tamamlanan cemevini inceledi

Menderes’te seccadeler dağıtıldı, cuma namazı kılındı

Menderes’te seccadeler dağıtıldı, cuma namazı kılındı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:00
Öğle
12:27
İkindi
16:18
Akşam
19:45
Yatsı
21:20

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Balıklıgöl Eczanesi
Merkez
Çetiner Eczanesi
Merkez
Dinçşahin Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Kırmızılar Eczanesi
Merkez
Gök Eczanesi
Akcakale
Nazım Kankılıç Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Viranşehir’de spora dev yatırım

Viranşehir’de spora dev yatırım

Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?

Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.