Şanlıurfa’da günde 500 test yapılabilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji PCR laboratuvarında günlük 500 adet PCR korona virüs testi yapılabilecek.

Korona virüs tanısı için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi tamamlanan Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Prof. Dr. Fadile Yıldız Zeyrek yönetiminde PCR testlerini çalışmaya başladı.

Şanlıurfa’da günde 500 korona virüs testi yapılacağını belirten Yıldız, “Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarının, korona virüs tanısına yönelik olarak günlük 500 PCR testi çalışma kapasitesine sahip olduğunu, PCR tanı laboratuvarında hızlı sonuç vermek için büyük bir titizlikle çalışmaya başlandığını, Şanlıurfa il merkezinden ve İlçelerinden gelen hasta numunelerinin aynı gün içerisinde tüm testlerinin tamamlanarak sonuca ulaştırıldığı, aynı anda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için korona virüs dışındaki hastalıklarının tanı ve tedavisi için diğer test çalışmalarının da devam ettiğini” dedi.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Başhekimi Dr. Ahmet Güzelçiçek ise, “Hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarının Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa’da korona virüs PCR testleri için yetkilendirilen ikinci laboratuvar olduğunu, böylelikle daha çok sayıda Şanlıurfalı’nın test yapmasının mümkün olacaktır. Bu hizmeti Şanlıurfalı hemşehrilerimize sunmamızı sağlayan emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Kısa sürede laboratuvarımızı kurduk. Tam kapasite çalışmaya başladık” ifadelerini kullandı.

