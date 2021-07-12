Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Bozova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 35'inci kilometresinde, Aziz Dedeoğlu (24) idaresindeki 10 LS 286 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Muhammed Musta (1), Birgül (29) ve Kadriye Dedeoğlu (2) ile Mülkiye (32) ve Alperen Durmuş (2) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alperen Durmuş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralılardan bazılarının yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz