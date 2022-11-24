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Şanlıurfa'da huzur denetimlerinde aranan 8 zanlı yakalandı

24.11.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen huzur denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerinden 431 polisin katılımıyla kent genelinde 28 nokta ile park, kafe ve otomobillerde denetim yapıldı.

Denetimlerde, 4 bin 388 kişinin kimlikleri ile 117 iş yerinin ruhsatları kontrol edilirken, 2 ruhsatsız tabanca, 50 mermi ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı gözaltına alındı, 6 kişiye de idari işlem uygulandı.

Ayrıca, 25 araca 30 bin 3 lira idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten menedildi, 2 çalıntı motosiklet bulundu.

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