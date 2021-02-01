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Şanlıurfa’da kısıtlama kurallarına uymayan 159 kişiye ceza

01.02.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında kurallara uymayan 159 kişiye cezai işlem uygulandı.Şanlıurfa’da, korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında kurallara uymayan 159 kişiye cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa’da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında kurallara uymayan 159 kişiye cezai işlem uygulandı.
Şanlıurfa’da, korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında kurallara uymayan 159 kişiye cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlama istisnası olup olmadıklarını belirleyen belge sorgulaması yapılarak kısıtlama kurallarını ihlal edenler hakkında idari işlem yapıldı. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasında maske, mesafe ve kısıtlama ihlali yapan 159 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Şanlıurfa Valiliği, ayrıca vatandaşlara telefonla sağlık hizmetleri ulaştıran ve danışmanlık hizmeti veren çağrı merkezi ise iki gün süresince 849 çağrı yaparak 198 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırıldığını bildirdi.

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