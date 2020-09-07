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Şanlıurfa’da korona denetimine 2 bin 690 personel katıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirlerin denetlendiği faaliyetler kapsamında, Şanlıurfa’da iş yeri, alan, maske, fiziki mesafe ve izolasyon denetimlerine 2 bin 690 personel katıldı.Şanlıurfa Valiliği koordinesinde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri, 2 bin 690 kişiden oluşan dev bir ekiple devam etti.

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirlerin denetlendiği faaliyetler kapsamında, Şanlıurfa’da iş yeri, alan, maske, fiziki mesafe ve izolasyon denetimlerine 2 bin 690 personel katıldı.
Şanlıurfa Valiliği koordinesinde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri, 2 bin 690 kişiden oluşan dev bir ekiple devam etti. Mesire alanları, parklar, çay bahçeleri gibi halka açık alanlar, alışveriş merkezleri, çocuk oyun alanları ve iş yerlerini ziyaret eden ekipler, vatandaşları maske kullanmaları, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyardılar. 1 bin 877 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştiren 286 ekipten oluşan grupta bin 163 personel görev aldı.
Korona virüs pozitif tanısı ve temas nedeniyle evde izolasyon tedbirine tutulan vatandaşları ziyaret için görevlendirilen bin 40 araç, 277 ekip ve 1527 personelden oluşan ekipler de, kayıtlı adreslere tek tek giderek tedbirlere uyum konusunu denetlediler.
Maske ve fiziki mesafe ihlalinde bulunan 106 kişiye idari para cezası uygulayan denetim ekiplerinin çalışmalarının yanında, çağrı merkezi faaliyetleri kapsamında 120 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırıldı.

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