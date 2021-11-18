Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Abdullah Gün'ün kullandığı 63 ZR 320 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 48. kilometresinde İbrahim Karakuş yönetimindeki 47 AF 890 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Muhsin, Betül, İbrahim, Seyit ve Hatice Gün yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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