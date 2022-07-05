Şanlıurfa'da otomobil devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Halil A'nın kullandığı 41 F 0828 plakalı otomobil, kırsal Zeynep Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Abdurrahman A. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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