YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da otomobil devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

05.07.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobil devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Halil A'nın kullandığı 41 F 0828 plakalı otomobil, kırsal Zeynep Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Abdurrahman A. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıŞanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
"Yerler kirlenmesin" diye ayakkabılarını çıkartıp mağazaya giren çiftçi o anları anlattı:"Yerler kirlenmesin" diye ayakkabılarını çıkartıp mağazaya giren çiftçi o anları anlattı:
Halil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandıHalil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
kaza ölü

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:03
Öğle
12:34
İkindi
16:26
Akşam
19:56
Yatsı
21:32
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Umursanmayınca sorun çıkarabilir! Hatta ölümcül bile olabilir!

Umursanmayınca sorun çıkarabilir! Hatta ölümcül bile olabilir!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Kocasını aldattığı ortaya çıktı! Öyle bir ceza verdiler ki...

Kocasını aldattığı ortaya çıktı! Öyle bir ceza verdiler ki...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.