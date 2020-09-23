Şanlıurfa'da otomobilde patlayıcıyla yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, ocak ayında içerisinde 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobilde yakalanan sanığa, 15 yıl hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Suriyeli Mustafa Müslüm ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, silahlı terör örgütü PKK/KCK eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 20 kilogram patlayıcı ve devreleri şahsi otomobiliyle taşırken güvenlik güçlerinin titiz takibiyle yakalandığını anımsattı.

Sanığın yakalanamaması ve patlayıcının infilakı neticesinde birden fazla vatandaşın yaralanmasına veya hayatını kaybetmesine neden olabileceğini aktaran savcı, Müslüm'ün cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mustafa Müslüm de savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti ise sanığa, "Terör örgütü için patlayıcı madde nakletmek ve bulundurmak" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 17 Ocak 2020'de içerisinde 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edilmiş, sürücüsü gözaltına alınmıştı.

