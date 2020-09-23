YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da otomobilde patlayıcıyla yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Şanlıurfa'da otomobilde patlayıcıyla yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobilde patlayıcıyla yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, ocak ayında içerisinde 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobilde yakalanan sanığa, 15 yıl hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Suriyeli Mustafa Müslüm ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, silahlı terör örgütü PKK/KCK eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 20 kilogram patlayıcı ve devreleri şahsi otomobiliyle taşırken güvenlik güçlerinin titiz takibiyle yakalandığını anımsattı.

Sanığın yakalanamaması ve patlayıcının infilakı neticesinde birden fazla vatandaşın yaralanmasına veya hayatını kaybetmesine neden olabileceğini aktaran savcı, Müslüm'ün cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mustafa Müslüm de savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti ise sanığa, "Terör örgütü için patlayıcı madde nakletmek ve bulundurmak" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 17 Ocak 2020'de içerisinde 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edilmiş, sürücüsü gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:07
Öğle
12:22
İkindi
15:48
Akşam
18:28
Yatsı
19:43

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Ender Eczanesi
Haliliye
Ethem Eczanesi
Haliliye
Yıldız Eczanesi
Haliliye
Eyyübiye Eczanesi
Eyyubiye
Ekinci Eczanesi
Karakopru
Çetiner Eczanesi
Siverek
Hedef Eczanesi
Siverek
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde HRÜ’den de var
Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde HRÜ’den de var
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Yılanların Dostu: Şerbetli Şeyh Sode
Yılanların Dostu: Şerbetli Şeyh Sode
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.