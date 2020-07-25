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Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.07.2020 14:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu

Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren ve akıntıya kapılan 2 kuzenden birisinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Ali (9) ve İmam Erkan (8) akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Aramalarda, kuzenlerden İmam Erkan, kanala girdikleri yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Erkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Dalgıç polislerin kanal boyunca Ali Erkan'ı arama çalışmaları sürüyor.

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