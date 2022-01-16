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Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

16.01.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, tır sürücüsü yaralandı.

Mustafa Elgün (33) idaresindeki 35 KFF 82 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 74. kilometresinde karşı şeride geçerek Şerif Sönmezer (27) yönetimindeki 33 ACE 113 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Elgün, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü Sönmezer ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elgün'ün cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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