Şanlıurfa'daki hayvan pazarlarında hareketlilik

Türkiye'deki hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Besiciler, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından yetiştirdikleri kurbanlıkları, sabah saatlerinden itibaren pazarlara getirmeye başladı.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine, bayram öncesi pazarlarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bayram öncesi civar illere de hayvan sevkiyatının devam ettiğini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu sene hayvan fiyatlarında bir artış oldu ancak son dönemdeki fiyat düşüşüyle birlikte fiyatlar dengelendi. Bayrama 5 gün kaldı, vatandaşlarımızı kurbanlık almaya davet ediyoruz. Herkesin gücüne göre hayvanlar var. Bu süreçte kesinlikle bir artış olmayacak. Bugün itibarıyla satışlarda yoğunluk yaşanıyor."

Besicilerden Halil Öncel ise satışların istedikleri yönde ilerlediğini ifade ederek, "Satışlarımız gayet güzel gidiyor. Hem küçükbaş hem büyükbaş olarak hayvan sıkıntımız yok. Ekonomik şartlara ve diğer ürünlere göre hayvan fiyatlarımız düşük olarak görünüyor. Vatandaşlarımızı kurbanlık almaya bekliyoruz." diye konuştu.

