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Şanlıurfalılar sabah sporunda buluştu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.09.2020 12:35 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak kutlanan "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri Kasaptaşı Parkında yapılan sabah sporuyla devem etti.Haliliye İlçesi Kasaptaşı Parkında bir araya gelen 7’den 70’ye her yaştan vatandaş, "Ulusal herkes için spor ve sağlıklı yaşam" sloganıyla düzenlenen etkinlikte yürüyüş ve koşu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak kutlanan "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri Kasaptaşı Parkında yapılan sabah sporuyla devem etti.
Haliliye İlçesi Kasaptaşı Parkında bir araya gelen 7’den 70’ye her yaştan vatandaş, "Ulusal herkes için spor ve sağlıklı yaşam" sloganıyla düzenlenen etkinlikte yürüyüş ve koşu yaptı. Eğlenceli bir şekilde gözlenen etkinlik boyunca gruplar halinde ve bireysel olarak parkurda yürüyen ve koşu yapan Şanlıurfalıların mutluluğu objektiflere yansıdı.
Avrupa Spor Haftası etkinliği 28 Eylül’de sona erecek
Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile Avrupa’da çok sayıda farklı etkinliklerle kutlanan Avrupa Spor Haftası, Türkiye’de de 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Etkinlikler kapsamında, 27 Eylül Pazar Günü Saat 08: 00’da DSİ - Göbeklitepe arasında Bisiklet Turu, aynı gün Saat 16:00’da Cumhuriyet Parkı’nda Şenlik ve 28 Eylül Saat 17:00’da ise son olarak GAP Vadisinde satranç etkinliği düzenlenecek.

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

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Öğle
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Haliliye
Ferit Acemoğlu Eczanesi
Haliliye
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