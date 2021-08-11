Sanofi, Translate Bio'yu satın alıyor

İSTANBUL (AA) - Sanofi, Kovid-19’a karşı mRNA aşısı geliştirmek üzere iş birliği yaptığı Translate Bio şirketini, bu teknolojiyi kullanarak yenilikçi sağlık çözümleri geliştirmede daha da hızlanmak üzere satın alma kararı verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanofi, Nisan 2020’den bu yana Kovid-19'a karşı mRNA aşısı geliştirmek adına iş birliği yaptığı, klinik evrede mesajcı RNA (mRNA) tedavileri üzerine çalışan Translate Bio’yu (NASDAQ: TBIO) satın alıyor.

3,2 milyar dolarlık satın alma ile şirketin aşılarda ve diğer tedavi alanları keşfetme potansiyeli genişleyecek, mevcut lisanslı programların geliştirilmesi ve Sanofi'nin yakın zamanda duyurulan mRNA Mükemmeliyet Merkezi'nin kurulum çalışmaları hız kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Üst Yöneticisi (CEO) Paul Hudson, satın almaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Translate Bio, araştırmalarımıza mRNA teknoloji platformu ve güçlü yetenekler kazandırarak hem sınıfının en iyisi aşıları hem de tedavi seçeneklerini geliştirme yeteneğimizi daha da ilerletecek. Böylesi bir platform, hızla gelişen mRNA alanında ek fırsatlar geliştirmemizi mümkün kılıyor. Ayrıca halihazırda üzerinde çalıştığımız ortak programlarımızı da hızlandırabileceğiz. Amacımız, aşılara ek olarak immünoloji, onkoloji ve nadir hastalıklar gibi diğer stratejik alanlarda mRNA'nın potansiyelini ortaya çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Translate Bio CEO'su Ronald Renaud ise yaptığı açıklamada, "Sanofi ve Translate Bio, mRNA alanında yenilik konusunda ortak bir adanmışlığa sahiptir. Sanofi'nin aşıları ve diğer yenilikçi ilaçları küresel ölçekte geliştirme ve ticarileştirme konusundaki uzun yıllara dayanan uzmanlığıyla birlikte, Translate Bio'nun mRNA teknolojisi artık daha fazla insana daha hızlı ulaşabilecek." açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre ayrıca, Haziran 2018'de Sanofi ve Translate Bio arasında, mRNA aşılarını geliştirmek amacı ile imzalanan münhasır lisans anlaşması ile başlayan iş birliği, 2020'de şu anki ve gelecekteki bulaşıcı hastalıkları ele almak üzere daha da genişletilmişti. İş birliği kapsamında hâlihazırda devam etmekte olan iki mRNA aşısı klinik deneme çalışması bulunuyor. Bu çalışmalar, sonuçları 2021 yılının 3. çeyreğinde beklenen Kovid-19 aşısı Faz 1/2 çalışması ve sonuçları, 2021 yılının 4. çeyreğinde beklenen mRNA mevsimsel grip aşısı Faz 1 çalışmasından oluşuyor.

Translate Bio, aşı çalışmalarının yanı sıra tedavi alanları açısından, kistik fibroz ve diğer nadir akciğer hastalıkları ve bunlara ek olarak, karaciğeri etkileyen hastalıklarda keşif çalışmalarına devam ediyor. Translate Bio'nun MRTTM platformu, onkoloji gibi alanlarda terapötik antikorlar veya aşılar gibi çeşitli tedavi alanlarında çalışıyor. Sanofi'nin yakın zamanda Tidal Therapeutics'i satın alması, şirketin hem immüno-onkoloji hem de enflamatuvar hastalıklarda mRNA araştırma yeteneklerini genişletti. Translate Bio'nun satın alınması, Sanofi'nin mRNA teknolojisini kullanarak hastalıkların seyrini değiştirecek ilaçlar geliştirme çabalarını daha da hızlandırıyor.

