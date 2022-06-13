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Sanofi ve GSK'nın yeni nesil Kovid-19 pekiştirici aşısının verileri açıklandı

13.06.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

mRNA teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil bağışıklık artıran pekiştirici aşı adayı, piyasadaki diğer mRNA teknolojili pekiştirici aşılara kıyasla yetişkinlerde daha güçlü bir bağışıklık yanıtı sağladı

İSTANBUL (AA) - Sanofi ve GSK’nın yeni nesil Kovid-19 pekiştirici (booster) aşısının, Omicron dahil olmak üzere pek çok varyanta karşı güçlü bağışıklık yanıtı sağladığı bildirildi.

Sanofi’nden yapılan açıklamaya göre, şirket, Beta varyant antijeni üzerinde modellenen ve GSK'nın adjuvan pandemi teknolojisini içeren yeni nesil Kovid-19 pekiştirici aşı adayı üzerinde yürüttüğü VAT02 Cohort 2 ve COVIBOOST VAT013 başlıklı iki çalışmasından elde edilen verileri duyurdu.

VAT02 Cohort 2 adlı Faz 3 çalışmasında, Sanofi-GSK yeni nesil aşı adayı (aşıdan sonraki 15’inci günde) çok sayıda varyanta karşı antikor düzeyinde önemli bir artış sağladı. D614 ana virüsüne karşı 15 kat artış gözlemlenirken, daha önce mRNA COVID-19 aşısı yaptırmış yetişkinlerde Beta suşuna karşı 30 kat artış oluştu. Çalışmanın ön verileri, aşı adayının özellikle Omicron’un BA.1 varyantına karşı 40 katlık bir antikor artışı sağladığını ortaya koyuyor. Sanofi-GSK yeni nesil pekiştirici aşı adayı, D614 tabanlı (orijinal ana virüs) pekiştirici aşıya kıyasla, Omicron BA.1 ve BA.2'ye karşı iki kat daha fazla nötrleştirici antikor üretmeyi başardı.

Buna paralel olarak, Assistance Publiqu-Hopitaux de Paris (AP-HP) tarafından bağımsız olarak yürütülen COVIBOOST (VAT013) adlı çalışma, mRNA teknolojili COVID-19 aşısından iki doz birincil aşılamanın ardından Sanofi-GSK pekiştirici aşısının, mRNA teknolojili diğer pekiştirici aşıya kıyasla daha yüksek bir bağışıklık yanıtına yol açtığını da ortaya koyuyor. Sıfırıncı gün ile 15’inci gün arasında orijinal D614 SARS-CoV-2 suşu için nötralize edici antikor göstergelerinde en az 10 kat artışa sahip katılımcıların oranı "yüzde 76,1 (95% CI 64.5–85.4) Sanofi-GSK yeni nesil pekiştirici aşısı", "yüzde 63,2 (95% CI 51.3–73.9) mRNA teknolojili D614 pekiştirici aşısı" ve yüzde 55,3 (95% CI 43.4–66.7) Sanofi-GSK’nın ilk jenerasyon D614 pekiştirici aşı adayı” şeklinde gerçekleşti.

247 deneğin yer aldığı bu çalışmada, üç aşının tümü de Omicron BA.1 varyantına karşı nötralize edici antikorların ortaya çıkmasına yol açarken, Sanofi-GSK yeni nesil pekiştirici aşı adayı en yüksek bağışıklık yanıtına yol açtı.

Her iki çalışmada da Sanofi-GSK’nın yeni nesil aşı adayının, olumlu güvenlik profili ve tolere edilebilirliğine sahip olduğu görüldü. VAT02 Cohort 2 çalışmasında, aşıya verilen reaksiyonların 3'üncü derece olanlarının yüzde 4’ü geçmediği ve tümünün geçici olduğu raporlandı.

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