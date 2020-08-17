YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Sansarak kanyonu hak ettiği değeri bulacak

Sansarak kanyonu hak ettiği değeri bulacak

BURSA HABERLERİ  | 17.08.2020 10:55 | Son Güncelleme

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, doğaseverler ile birlikte ilçenin saklı güzelliklerini ziyaret etmeye devam ediyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, doğaseverler ile birlikte ilçenin saklı güzelliklerini ziyaret etmeye devam ediyor. Usta, Sansarak kanyonunun hak ettiği değeri bulacağını söyledi.
Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Sansarak köyünde bulunan kanyon, tabii güzelliğiyle görenleri büyülüyor. 500 yıllık Osmanlı köyündeki kanyonu doğaseverlerle birlikte ziyaret eden İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, tarihi, kültürü ve tabiatı ile Marmara’nın gözdesi olan İznik’in 7 kilometre uzunluğa sahip kanyonu ile de adından söz ettirmek istediklerini söyledi. Sansarak kanyonunun bölgede turizmine tanıtılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Usta, “Her adımımızda doğanın heyecan veren güzelliklerini birlikte keşfettik. Yaşadığımız coğrafya gerçekten hayranlık uyandırıcı. Bu eşsiz güzelliğimizin tabiat parkı olması için Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile proje hazırlığındayız” dedi.
İstanbul’a 2,5, Bursa’ya 1 saat 40 dakika ve ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Sansarak kanyonu, kamp ve kanyon gezisi yapmak isteyenler için ideal bir bölge. Denizden 340 metre yükseklikte olan Sansarak kanyonu, el değmemiş tabiatı ile en zor trekking parkuruna sahip. Bölge halkı, kanyonu trekking ve kamp turizmine açmak istiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuryenin şakası canından ediyordu!Kuryenin şakası canından ediyordu!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:10
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:06
Yatsı
21:33

Bursa Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Balaban Mesire Alanı, gün sayıyor

Balaban Mesire Alanı, gün sayıyor

Okulda taralı dehşet

Okulda taralı dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.