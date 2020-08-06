Santos'ta Jesualdo Ferreira dönemi sona erdi

Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Santos'ta, Portekizli teknik adam Jesualdo Ferreira ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında 74 yaşındaki teknik adamın görevine son verilmesi yönünde karar alındığı belirtildi. Göreve gelmesinin 8 ay sonrasında takımdan gönderilen Ferreira yönetiminde Santos, 15 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.
Jesualdo Ferreira, daha önce Benfica, Porto, Sporting Lizbon ve Braga gibi ülkesinin önemli takımlarını da çalıştırmıştı.
(AA)
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