Santral mahallesine 22 metrelik yeni yol

Kepez Belediyesi, Santral Mahallesi’nde 22 metre genişliğinde yeni bir yol açıyor. Yeni yol, Santral ve Ünsal mahallelerini birbirine bağlarken, Fatma Parıltı İlkokulu’na da ulaşımı kolaylaştıracak.

Geçtiğimiz yıl 78 kilometre yeni yol açan Kepez Belediyesi, 2020 yılının ilk yol yapım çalışmasını, Ünsal Mahallesi’nde başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Santral Mahallesi’nin, Antalya Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm projesinin dışında kalan kısmındaki imar yolunu açıyor. Ekipler, ilk olarak açılacak olan yolun üzerinde bulunan 60 adet zeytin ağacını köklerinden sökerek, götürdükleri Alparslan Türkeş Bulvarı’na dikti. Açılacak olan yolun orta refüjünde kalan zeytin ağaçları ise sökülmedi.

Fen İşleri ekipleri, ağaçları tahliye ettikten sonra 22 metre genişliğinde ve bin metre uzunluğundaki yolun yapım çalışmasını başlattı.

Okula ulaşımı kolaylaştıracak

Toprak işleri ve menfez gibi alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun asfaltı ve kaldırımı yapılacak. Santral Mahallesi’ne ciddi bir hareketlilik getirecek olan yeni yol, çevresindeki imar parsellerine konutların yapılmasını da hızlandıracak. Mahalledeki, kentsel dönüşüm sonrası ulaşım sıkıntısı yaşayan Fatma Parıltı İlkokulu’na ulaşımı kolaylaştıracak olan yol, iki mahalleyi de birbirine bağlayacak.