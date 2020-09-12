"Sapanca cevizi"nde hasat başladı

ONUR ORHAN - Yaz ve kış turizminin yanı sıra tarım alanında da ön plana çıkan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, işçilerin zorlu ceviz hasadı başladı. Doğası, havası ve verimli topraklarıyla Türkiye'nin çeşitli meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Sapanca'da, yöre halkının en büyük geçim kaynaklarından biri de ceviz oldu. Kalın ve sert kabuğuna rağmen yağlılık oranı ve lezzetiyle diğer cevizlerden kolayca ayırt edilebilen Sapanca cevizinde, ağustos-eylül aylarının gelmesiyle hasat dönemi başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla ceviz bahçelerine gelen işçiler, metrelerce yükseklikteki ağaçlara çıkarak uzun sopalar yardımıyla cevizleri topluyor. Binbir zahmetle hazır edilen cevizler, iç piyasada başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yaklaşık 40 ile gönderiliyor. - "Ciddi talep görüyor" Sapanca Ziraat Odası Başkanı Necati Başar, AA muhabirine, 948 dönüm alanda üretimi yapılan Sapanca cevizinin lezzet bakımından farklı olduğunu söyledi. Cevizin taze ve kışlık olarak çevre illerin ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Başar, "İlçemizde ceviz önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Kayıtlarımıza göre 1225 ton rekolte olacağı tahmin edilmektedir. Şu anda hasat devam ediyor. Diğer cevizlere göre hakikaten kaliteli bir ceviz, o yüzden ciddi talep görüyor." diye konuştu.

Tüccar Reşit Yüzücü de Sapanca'nın topraklarının çok güzel olduğunu, o yüzden ceviz ağaçlarının uzun ömürlü ve veriminin yüksek olduğunu anlattı. "Sapanca cevizini yiyen, diğer cevizleri yemez." diyen Yüzücü, "Taze olarak da kuru olarak da... Burası nemli olduğu için kuru cevizi istediğimiz şekilde köylü ağabeylerimiz kurutamıyor. İrilik, tadı ve her şeyiyle güzel olduğu için tazeye istek çok ve fiyatlarımız da iyi olduğundan kuruya geçemiyoruz. Taze tüketime de yetişemiyoruz." ifadelerini kullandı. - "Güzel rekolte var ama yine de iç piyasaya yetmiyor" Yüzücü, şu anda Sapanca cevizinin tam yağlanma zamanı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Cevizimiz şu an tam yenme tadında. Şu anda hasat yapıyoruz. Cevizimiz çok iyi, piyasamız da güzel. 81 vilayetin en az 40'ına ceviz gönderiyorum. Kırşehir, Adana, Uşak, Ankara, Antalya, Bolu, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Aydın gibi illere sürekli mal gönderiyoruz. Bizden alan toptancılar, diğer tezgahlara dağıtıyor. 2020 yılı için rekolte çok güzel, yağışlar biraz daha olsaydı daha güzel olacaktı. Yüzde 5 cevizin içini doldurmada noksanlık var ama onu da herkes bilmez, biz biliriz. Rekoltemiz güzel, verim elhamdülillah çok güzel. Güzel rekolte var ama yine de iç piyasaya yetmiyor."