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Sapça tüneli ile Gökgöl tüneli arası asfalt çalışmaları başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, Sapça tüneli ile Gökgöl tüneli arası asfaltlama çalışmalarının başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, yaptığı paylaşımda “Yüklenici firma ile bayram öncesi bir araya gelinip yaptığımız görüşme sonrası, söz verilen ilk etap Sapça-Gökgöl tünelleri arası BSK’lı (Bitümlü Sıcak Karışım) asfalt serilmesine bugün sabah saatlerinden itibaren başladı.

Sapça tüneli ile Gökgöl tüneli arası asfalt çalışmaları başladı

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, Sapça tüneli ile Gökgöl tüneli arası asfaltlama çalışmalarının başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, yaptığı paylaşımda “Yüklenici firma ile bayram öncesi bir araya gelinip yaptığımız görüşme sonrası, söz verilen ilk etap Sapça-Gökgöl tünelleri arası BSK’lı (Bitümlü Sıcak Karışım) asfalt serilmesine bugün sabah saatlerinden itibaren başladı. Çalışma süresince Sapça tünelinden Zonguldak istikametine gelişler, Elvanpazarcık kavşağından, Ankara gidiş istikameti yönündeki daha önce yapımı tamamlanmış yoldan gidiş-geliş halinde trafiğe verildi. Fevkalade bir aksilik olmadığı sürece çalışmalar aynı hızda devam edecektir. Bu yolun bitirilmesi Zonguldak’ımızın seyahat konforuna ve trafik kazalarının yaşanmamasına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle yakından takibimiz devam edecektir. Hayırlı olsun” dedi.

Sapça tüneli ile Gökgöl tüneli arası asfalt çalışmaları başladı

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