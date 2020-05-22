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Şaphane’de üreticilere tohum desteği devam ediyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.05.2020 11:14 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 32 üreticiye İl Özel İdaresi kaynaklı ’’Zirve fasulye’’ tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından ilçemiz Karakür köyünden sonra Kızılkoltuk köyümüzde de 32 üreticiye kuru fasulye yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında Kütahya İl Özel İdaresi bütçesinden temin edilen ’’Zirve çeşiti fasulye tohumu, üretici başına 3 dekar alanda ekilmek üzere toplam 825 kilogram olarak, Korona virüs ile mücadele tedbirlerine dikkat edilerek dağıtımı yapılmıştır.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 32 üreticiye İl Özel İdaresi kaynaklı ’’Zirve fasulye’’ tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.
Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından ilçemiz Karakür köyünden sonra Kızılkoltuk köyümüzde de 32 üreticiye kuru fasulye yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında Kütahya İl Özel İdaresi bütçesinden temin edilen ’’Zirve çeşiti fasulye tohumu, üretici başına 3 dekar alanda ekilmek üzere toplam 825 kilogram olarak, Korona virüs ile mücadele tedbirlerine dikkat edilerek dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu tohum desteğinden faydalanan 65 yaş üstü üreticilerimize Vefa Sosyal Destek Programı kapsamında ilgili tohumlar bizzat evlerinde kendilerine teslim edildi. Üreticilerimize hayırlı olsun’’ dedi.

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