Hes Kablo Kayserispor’un Rumen stoperi Cristian Sapunaru cezasını tamamladı ve Hatayspor maçında forma giyecek.

Hes Kablo Kayserispor’da Sapunaru formasına kavuşuyor. Sarı-Kırmızılı takımın 5.haftada oynadığı Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart ile 2 maç ceza alan Sapunaru cezasını tamamladı. Ligde Rizespor ve kupada da Yomraspor maçlarında oynamayarak cezasını tamamlayan Rumen futbolcu, Pazar günü oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Hatayspor maçında teknik heyetin şans vermesi halinde yeniden formasını giyecek.

