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Sapunaru cezasını tamamladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.11.2020 16:11 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen stoperi Cristian Sapunaru cezasını tamamladı ve Hatayspor maçında forma giyecek.Hes Kablo Kayserispor’da Sapunaru formasına kavuşuyor.

Sapunaru cezasını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen stoperi Cristian Sapunaru cezasını tamamladı ve Hatayspor maçında forma giyecek.
Hes Kablo Kayserispor’da Sapunaru formasına kavuşuyor. Sarı-Kırmızılı takımın 5.haftada oynadığı Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart ile 2 maç ceza alan Sapunaru cezasını tamamladı. Ligde Rizespor ve kupada da Yomraspor maçlarında oynamayarak cezasını tamamlayan Rumen futbolcu, Pazar günü oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Hatayspor maçında teknik heyetin şans vermesi halinde yeniden formasını giyecek.

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Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kardeşler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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