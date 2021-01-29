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Saray ilçesi organik tarımla şahlanacak

29.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Fizibilite Desteği kapsamında destek almaya hak kazanan “Saray İlçesinde Organik Tarım Ürünlerini İşleme ve Paketleme Fizibilite Raporunun Hazırlanması” projesinin imza töreni gerçekleştirildi.Saray ilçesinde organik tarım ürünleri işleme ve paketleme tesisinin yatırım kararından önce, tesise ilişkin bölgede organik tarım yapılan alanların ve ticari potansiyelin tespiti için yol haritası olacak projenin Saray Kaymakamlığında gerçekleştirilen imza törenine, Saray Kaymakamı ve Saray Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman ile DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Fizibilite Desteği kapsamında destek almaya hak kazanan “Saray İlçesinde Organik Tarım Ürünlerini İşleme ve Paketleme Fizibilite Raporunun Hazırlanması” projesinin imza töreni gerçekleştirildi.
Saray ilçesinde organik tarım ürünleri işleme ve paketleme tesisinin yatırım kararından önce, tesise ilişkin bölgede organik tarım yapılan alanların ve ticari potansiyelin tespiti için yol haritası olacak projenin Saray Kaymakamlığında gerçekleştirilen imza törenine, Saray Kaymakamı ve Saray Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman ile DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı. İmzaları atılan proje kapsamında, Saray ilçesinde yürütülen organik tarım faaliyetlerine yönelik tesis kurulumu fizibilite raporunun hazırlanacağı belirtildi. Fizibilite çalışması ile kurulacak tesise ilişkin tüm kuruluş, işletme maliyet hesaplamaları ve teknolojik yöntemlerin belirleneceği açıklandı.
Proje ile ilçede hayata geçirilmesi planlanan tesisin kurulum aşamasında organik tarımı geliştirme, yeni bir pazar oluşturma ve üreticilerin gelir seviyesini yükseltmeye ilişkin süreçlerde yol gösterici bir doküman olacağı ayrıca bu çalışma ile ilçedeki organik tarım üreticilerin, organik tarım sertifikasyon belge ve kayıtlarının tespit edileceği vurgulandı. İlçenin temel geçim kaynaklarından biri olan tarım sektörü göz önüne alınarak kurulması planlanan tesisin sektörel ve bölgesel kalkınma amaçlarına (politika, plan ve programlar) uygunluğunun da araştırılacağı belirtildi.
DAKA ve Saray Belediyesi işbirliğinde hazırlanacak fizibilite raporu ile yatırım yapılması planlanan organik tarım ürünlerini işleme ve paketleme tesisinin konumu, çevresinde yer alan diğer yerleşim yerlerine uzaklığı, büyüklüğü, ulaşım yollarına bağlantısı, mevcut imar planına ve çevre düzenlemesine uygunluğu, gerekli elektrik ve su planlarının tasarımı gibi bilgilerin yer alacağı belirtildi. Araştırmadan elde edilen veriler ve bulgular sonucunda ürün işleme tesisinin kurulup kurulmayacağı konusunda yatırım kararının alınmasına yönelik kapsamlı ve somut bilgilerin ortaya çıkarılacağı açıklandı.

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