YURTHABER
  4. Sarıgöl üzümünün yüzde 80’i ihraç edildi

Sarıgöl üzümünün yüzde 80’i ihraç edildi

MANİSA HABERLERİ  | 09.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, 2019 yılında ilçede üretilen 256 bin 270 ton yaş çekirdeksiz sultaniye üzümünün yüzde 80’inin ihraç edildiğini açıkladı.Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, 117 bin dekarlık üzüm alanından 2019 yılında 256 bin 270 ton yaş üzüm elde edildiğini belirterek, "Sarıgöl ilçemizden 2019 yılında üzüm bağlarının dekarından 3 ton yaş üzüm elde edildi.

Sarıgöl üzümünün yüzde 80’i ihraç edildi

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, 2019 yılında ilçede üretilen 256 bin 270 ton yaş çekirdeksiz sultaniye üzümünün yüzde 80’inin ihraç edildiğini açıkladı.
Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, 117 bin dekarlık üzüm alanından 2019 yılında 256 bin 270 ton yaş üzüm elde edildiğini belirterek, "Sarıgöl ilçemizden 2019 yılında üzüm bağlarının dekarından 3 ton yaş üzüm elde edildi. 13 bin ton çekirdekli, 21 bin ton kurutmalık üzüm alındı. 2019 yılında ilçemiz üzümlerinin yüzde 80’i yaş olarak ihraç edildi. Bu arada şaraplık üzüm satışları da oldu." dedi.

"Kalite her geçen yıl artmakta"
Sarıgöl ve çevresinde her geçen yıl üzümlerin kalitesinin arttığını dile getiren Akar, "Üzüm üreticilerimiz artık iyi tarım uygulaması yapmakta. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle denetimli mühendislerle iş birliği yaparak daha kaliteli üzüm almanın yollarını aramakta." diye konuştu.
Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, 59 bin dekarda biyo teknoloji uygulamasının yapıldığını da anlatarak, şunları söyledi: "Her geçen yıl biyo teknoloji sistemi artmakta olup, bağlarda bilinçli tarım ilaçları kullanılmaktadır. Bu arada ilçedeki üzüm bağlarımızda temmuz ayında bağlar beyaz kanaviçe ile örtü altına alınarak ocak ayına kadar bağlarda üzüm korunmaktadır.".

Sarıgöl üzümünün yüzde 80’i ihraç edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Vali Deniz tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldıVali Deniz tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı
Sağlık-Sen’den basına destek çağrısıSağlık-Sen’den basına destek çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Bu da protokol kuralları kursu

Bu da protokol kuralları kursu

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Manisa Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:22
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:35

Manisa Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Aksoy Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Bulvar Eczanesi
Turgutlu
Eren Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Efe Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Alaşehir’de taksi durakları tek tip oldu

Alaşehir’de taksi durakları tek tip oldu

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.