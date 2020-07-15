YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Sarıgöl’de 15 Temmuz etkinliği

Sarıgöl’de 15 Temmuz etkinliği

MANİSA HABERLERİ  | 15.07.2020 16:42 | Son Güncelleme

Sarıgöl’de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.İlk tören Sarıgöl Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan tarafından çelenk sunuldu.

Sarıgöl’de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
İlk tören Sarıgöl Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.Törene Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcısı Emre Pala, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Astsubay Süleyman Kuluç, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu, İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, daire amirleri ve Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ile vatandaşlar katıldı.
Törenlere katılanlar daha sonra Atatürk Ortaokuluna geçerek burada 15 Temmuz anısına Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk birilikte ağaç dikti.
Törene katılanlar birlikte Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığına giderek, şehitlerin mezarlarına ziyaret ederek dua edip karanfiller bıraktı. Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan tarafından şehitlerin mezarlarında Kur’an-ı Kerim okundu. Sarıgöl Hükumet Konağı önünde de akşam saat 20.00’den itibaren ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından demokrasi nöbeti tutulacak. Kur’an-ı Kerim tilaveti okunacak.

‘Dev Bayrak’
Sarıgöl Sığırtmaçlı Mahallesinde Öğretmen Halime Akbaba önderliğinde mahalle kadınlarının da katkılarıyla mahallenin hakim tepesine dev Türk Bayrağı yaptırılarak dalgalanmaya başladı. Öğretmen Halime Akbaba, "Bayrağımızın direği 8 metre, 3x2 etabında. 15 Temmuz anısına böyle bir etkinlik yaptık. Katılımcılar kadınlardan oluştu. Çok mutluyuz.’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Fiat'tan temmuz ayı kampanyası

Fiat'tan temmuz ayı kampanyası

Manisa Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:06
Sabah
05:51
Öğle
13:21
İkindi
17:15
Akşam
20:41
Yatsı
22:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Pınar Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Sözeri Eczanesi
Turgutlu
Coşkun Eczanesi
Akhisar
Erdem Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

GÜNCELLEME - Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı

GÜNCELLEME - Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Somalı Taekwandocular Kuşak Terfi Sınavında Ter Döktü

Somalı Taekwandocular Kuşak Terfi Sınavında Ter Döktü

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.