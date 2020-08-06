Sarıgöl’de denetimler artırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelge ile tüm il ve ilçelerde kurulan ekipler korona virüs tedbirlerini denetlemek için sahaya indi. Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde de Kaymakam Ali Arıkan başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan başkanlığında İlçe sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve belediye zabıta ekipleriyle umuma açık yerler ve esnafları dolaşarak korona virüs için uyulması gereken bilgiler verildi. Denetime katılan Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, "Korona virüs tedbirleri ile ilgili olarak yapılan denetimlere eşlik ettim, vatandaşlarımızı maske, sosyal mesafe ve diğer önlemler ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunduk." dedi. Yapılan denetimlerde şehirler arası çalışan araçlar da denetlendi.

