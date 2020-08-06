YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Sarıgöl’de denetimler artırıldı

Sarıgöl’de denetimler artırıldı

MANİSA HABERLERİ  | 06.08.2020 13:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelge ile tüm il ve ilçelerde kurulan ekipler korona virüs tedbirlerini denetlemek için sahaya indi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelge ile tüm il ve ilçelerde kurulan ekipler korona virüs tedbirlerini denetlemek için sahaya indi. Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde de Kaymakam Ali Arıkan başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.
Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan başkanlığında İlçe sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve belediye zabıta ekipleriyle umuma açık yerler ve esnafları dolaşarak korona virüs için uyulması gereken bilgiler verildi. Denetime katılan Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, "Korona virüs tedbirleri ile ilgili olarak yapılan denetimlere eşlik ettim, vatandaşlarımızı maske, sosyal mesafe ve diğer önlemler ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunduk." dedi. Yapılan denetimlerde şehirler arası çalışan araçlar da denetlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Köprüde zincirleme trafik kazası

Köprüde zincirleme trafik kazası

Manisa Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:34
Sabah
06:09
Öğle
13:21
İkindi
17:10
Akşam
20:23
Yatsı
21:52

Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Durak Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Gümüşsu Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
Kutay Eczanesi
Turgutlu
Değirmenci Eczanesi
Akhisar
Nurcan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

Sıfır Atık Projesiyle büyük tasarruf

Sıfır Atık Projesiyle büyük tasarruf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.