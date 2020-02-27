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Sarıgöl’de öğrencilere uygulamalı yangın eğitimi

MANİSA HABERLERİ  | 27.02.2020 15:43 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sarıgöl İtfaiye Amirliği tarafından okullarda öğrencilere yangın eğitimi verilmeye başlandı.Sarıgöl Belediyesi İtfaiye Amiri Ali Kaçmaz tarafından ilçe merkezindeki okullarda öğrencilere yangına karşı korunma ve yangın sırasında neler yapılması gerektiği konusunda eğitim verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sarıgöl İtfaiye Amirliği tarafından okullarda öğrencilere yangın eğitimi verilmeye başlandı.
Sarıgöl Belediyesi İtfaiye Amiri Ali Kaçmaz tarafından ilçe merkezindeki okullarda öğrencilere yangına karşı korunma ve yangın sırasında neler yapılması gerektiği konusunda eğitim verildi. Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Egemenlik Çok Programı Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Okullarındaki öğrencilere ve öğretmenlere uygulamalı olarak yangın eğitimi anlatıldı. Eğitim sonrası konuşan Sarıgöl Belediye İtfaiye Amiri Ali Kaçmaz, acil durumlarda artık 112 hattının aranması gerektiğini vurgulayarak, ’’Yangın çıktığında evden dışarıya çıkarken eğilerek dışarıya çıkınız. Duman havada olur, gerekirse yerde sürünerek dışarıya çıkılmalı. Evde soba yakarken çok dikkat edilmeli, tiner kullanılmamalı. Mutlaka evlerde iş yerlerinde yangın tüpleri bulunmalıdır. Yangın ihbarlarında adres verildiğinde mutlaka yakınındaki belirleyici konumlar verilmeli ve ekiplerin kolay bulması sağlanmalıdır" dedi.

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