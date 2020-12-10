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Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

MANİSA HABERLERİ  | 10.12.2020 16:54 | Son Güncelleme

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesinin ortaklaşa düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklanırken diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından Sarıgöl’de iki ayrı adreste ve iki araçta yapılan aramalarda 2 gram metamfetamin maddesi, 13 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesinin ortaklaşa düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklanırken diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından Sarıgöl’de iki ayrı adreste ve iki araçta yapılan aramalarda 2 gram metamfetamin maddesi, 13 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Uyuşturucularla birlikte yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli A.E. (40) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza ve Tutuk evine gönderilirken, M.C.E (28) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

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