YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Sarıkamış Müftülük Binası’nın temeli atıldı

Sarıkamış Müftülük Binası’nın temeli atıldı

KARS HABERLERİ  | 24.09.2020 16:17 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta yeni İlçe Müftülüğü Hizmet Binası’nın temeli dualarla atıldı.Sarıkamış’ta yetersiz olan ve geçtiğimiz günlerde yıkılan müftülük binasının yerine yeni Müftülük Hizmet Binası’nın yapımına başladı.

Sarıkamış Müftülük Binası’nın temeli atıldı

Sarıkamış’ta yeni İlçe Müftülüğü Hizmet Binası’nın temeli dualarla atıldı.
Sarıkamış’ta yetersiz olan ve geçtiğimiz günlerde yıkılan müftülük binasının yerine yeni Müftülük Hizmet Binası’nın yapımına başladı. Müftülük Binası temel atma törenine Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, Sarıkamış İlçe Müftüsü Hamza Torun ve AK Parti İlçe yönetimi katıldı.
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Müftülük Hizmet Binası’nın ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.
İlçe Müftüsü Hamza Torun ise hayırseverlerin desteklerini beklediklerini kaydetti.

Sarıkamış Müftülük Binası’nın temeli atıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:50
Öğle
12:05
İkindi
15:28
Akşam
18:09
Yatsı
19:28

Kars Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Saglık Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sarıkamış’ta kavgada yaralanan hastaneye getirildi
Sarıkamış’ta kavgada yaralanan hastaneye getirildi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
Torundan dedeye duygulu veda mektubu
Torundan dedeye duygulu veda mektubu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.