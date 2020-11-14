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Sarıkamış'ta etkili olan soğuk hava kışı aratmadı

KARS HABERLERİ  | 14.11.2020 13:04 | Son Güncelleme

Sarıkamış'ta etkili olan soğuk hava kışı aratmadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle dereler dondu, bitkiler ise kırağıyla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye düştüğü ilçede, araçların ve evlerin camları buz tuttu.

Acısu Deresi'nin de donduğu ilçede etkili olan soğuklar kışı aratmadı.

Hayvanlarını dere kenarında otlatmaya çalışan çobanlar, buz tutan suları kırarak hayvanların su içmesini sağladı.

Çobanlardan Ayhan Yılmaz, son günlerde hava sıcaklığının geceleri çok düştüğünü belirterek, "Ormanlar kırağı tuttu, dereler dondu. Bizler de elimizden geldiğince soğuklarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Hayat şartları zordur. Sarıkamış’ta hayvancılık yapmak zor, mecburen uğraşıyoruz." dedi.

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