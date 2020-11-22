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Sarıkamış’ta Jandarma’dan vatandaşlara korona virüs uyarısı

KARS HABERLERİ  | 22.11.2020 22:28 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında köylerde devriye gezerek, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.İlçe ve köylerde denetim yapan jandarma ekipleri, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altındakilere kısıtlamayı hatırlatırken, dışarıya çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını alarak evlerine teslim ediyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında köylerde devriye gezerek, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.
İlçe ve köylerde denetim yapan jandarma ekipleri, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altındakilere kısıtlamayı hatırlatırken, dışarıya çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını alarak evlerine teslim ediyor. Ekipler, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda araçların megafonu ile “Kıymetli vatandaşlarımız Saat 8 itibari ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. korona virüsle mücadelemiz devam etmektedir. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerinizde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim" anonsu yaptı.

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