Sarıkamış'ta kar kütleleri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, çatılarda oluşan buz sarkıtları ekipler tarafından kırılıyor, biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla götürülüyor.

Sarıkamış Belediyesinin karla mücadele çalışması yürüten ekipleri, bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarını vatandaşlara tehlike yaratmaması için kırıyor.

Mahallelerdeki cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapan ekipler, çarşı bölümündeki ana cadde ve kaldırımlarda da biriken karları kepçelerle kamyonlara yükleyip ilçe dışındaki boş arazilere taşıyor.

Belediye Başkanı Serdar Kılıç, son yağan karın ardından vatandaşların ve trafikteki araçların güvende olması için geniş çaplı kar temizliği başlattıklarını, kaldırım ve caddelerde biriken kar ve buz kütlelerini ilçe dışına taşıdıklarını söyledi.

