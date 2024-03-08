YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Sarıkamış'ta kar kütleleri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Sarıkamış'ta kar kütleleri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

AA AA
08.03.2024 12:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, çatılarda oluşan buz sarkıtları ekipler tarafından kırılıyor, biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla götürülüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, çatılarda oluşan buz sarkıtları ekipler tarafından kırılıyor, biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla götürülüyor.

Sarıkamış Belediyesinin karla mücadele çalışması yürüten ekipleri, bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarını vatandaşlara tehlike yaratmaması için kırıyor.

Mahallelerdeki cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapan ekipler, çarşı bölümündeki ana cadde ve kaldırımlarda da biriken karları kepçelerle kamyonlara yükleyip ilçe dışındaki boş arazilere taşıyor.

Belediye Başkanı Serdar Kılıç, son yağan karın ardından vatandaşların ve trafikteki araçların güvende olması için geniş çaplı kar temizliği başlattıklarını, kaldırım ve caddelerde biriken kar ve buz kütlelerini ilçe dışına taşıdıklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astronotların bile hayran kaldığı Nemrut Kalderası’na zorlu yolculukAstronotların bile hayran kaldığı Nemrut Kalderası’na zorlu yolculuk
Marmaris’in günlük su iletimi 475 tondan 730 tona yükseltildiMarmaris’in günlük su iletimi 475 tondan 730 tona yükseltildi
Bakanlar Kacır ve Uraloğlu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı Temel Atma Töreni'ne katıldı:Bakanlar Kacır ve Uraloğlu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı Temel Atma Töreni'ne katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış kar

Kars Namaz Vakitleri 8 Mart Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:23
Öğle
12:23
İkindi
15:37
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Kars Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Cuma

Artaç eczanesi
Sarikamis
Özge eczanesi
Merkez
Tamer eczanesi
Kagizman
Büşra eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.