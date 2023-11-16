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Sarıkamış'taki ekoturizm alanı kış ve doğa turizmi için genişletiliyor

16.11.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dağcılar, doğaseverler, Doğu Ekspresi ile gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ekoturizm alanı, konaklamalı orman parkıyla genişletiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kent merkezine 57 kilometre, Sarıkamış'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bölgede yapılan Keklik Deresi Eko Turizm Alanı şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, 25 dinlenme bankı, yağmur barınakları, 650 metrelik yürüyüş yolu ve oturma alanlarıyla hizmet veriyor.

Kars-Erzurum kara yolu üzerindeki alabalık tesisinden başlayan Keklik Vadisi, yöre halkı tarafından Kızlar Kalesi olarak bilinen eski yapıyı barındırıyor. Yüksek kaya duvarları arasında vahşi ve büyüleyici bir coğrafyada yol alan Keklik deresi de 16 kilometrede Aras Nehrine kavuşuyor.

Doğu Ekspresi ve Cıbıltepe Kayak Merkezi ile bilinirliği artan ekoturizm alanını uğrak yeri yapan misafirler, yörenin doğasına has yaklaşık 24 bitki türünü de tanıma fırsatı buluyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine, Keklik Deresi Eko Turizm Alanı'na bölge müdürlüğü olarak 4 seyir terası, yağmur barınakları, oturma, dinlenme yerleri ve yürüyüş yolları yaptıklarını söyledi.

Sarıkamış'taki Keklik Deresi Eko Turizm Alanına vatandaşların ilgi gösterdiğini ve bunu daha da geliştirmek için proje hazırladıklarını dile getiren Ayatay, yapılacak çalışmalarla bölgenin daha da canlanacağını kaydetti.

Ayatay, "Orman Genel Müdürlüğümüze burayla ilgili yeni bir proje hazırlıyoruz. Konaklamalı olarak bir orman parkı programımız var. Bu yıl prosedürü bitirirsek önümüzdeki yıl da yeni projemizi buraya ilave ederek, 10 hektarlık bir sahada insanlarımızın gelip göreceği güzelce gezip vakit geçirecekleri bir alan oluşturacağız." dedi.

"DOĞU EKSPRESİ İLE GELEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLER DE BURADA VAKİT GEÇİRİYOR"

Kent ve bölge turizmi açısından projeyi çok önemsediklerini vurgulayan Ayatay, şunları kaydetti:

"Sarıkamış ve Keklik Deresi Eko Turizm Alanı ülkemiz, Karsımız için çok önemlidir. Biz de bölge müdürlüğü olarak buradaki güzellikleri insanlarımızın görmesi ve turizmi canlandırma gayreti içerisindeyiz. Doğu Ekspresi ile gelen yerli ve yabancı turistler de burada vakit geçiriyor. Buranın bu kadar teveccüh göreceğini beklemiyorduk ama gördük ki insanların çok arzuladığı bir yer. Bu bölgeyi geliştirerek farklı hizmetler verip daha cazip hale getireceğiz."

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