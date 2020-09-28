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Sarıoğlan Belediyesi Personel LTD ŞTİ’i de imzalar atıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Sarıoğlan Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.Sarıoğlan Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri katıldı.İmzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında bilgiler veren Çelik konuşmasına şu şekilde devam etti, “Toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle üyelerimizin yevmiyeleri en düşük 115 TL’ye yükseldi.

Sarıoğlan Belediyesi Personel LTD ŞTİ’i de imzalar atıldı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Sarıoğlan Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.
Sarıoğlan Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri katıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında bilgiler veren Çelik konuşmasına şu şekilde devam etti, “Toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle üyelerimizin yevmiyeleri en düşük 115 TL’ye yükseldi. Bunun yanında 52 günlük sendikal ikramiye verildi. Ayrıca tüm sosyal haklara yüzde 30’lara varan oranlarda artış sağlandı. Bu vesileyle toplu iş sözleşmemizde emeği geçen belediye başkanıma ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum. İmza altına aldığımız sözleşmemizin belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Başkan Ayyıldırım da törende bir konuşma yaparak şu şekilde devam etti, “Toplu İş Sözleşmemizin ilçemiz için emek harcayan işçilerimize, belediyemize ve ilçemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
İmzalar atıldıktan sonra Sendika Başkanı Serhat Çelik, işçiler adına Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım’a bir hediye takdim etti.

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