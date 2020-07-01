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Sarıoğlu, "TÜFE’yi emekli ve yaşlıların maddelerine göre açıklayın"

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.07.2020 12:33 | Son Güncelleme

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün emeklilik yıldönümü kutladı.Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün emeklilik yıldönümünü kutlarken 3 Temmuz’da açıklanacak TÜFE oranlarının emeklinin yiyeceği gıda maddelerini dikkate alarak TÜFE’yi ayarlamalarını istedi.

Sarıoğlu, "TÜFE’yi emekli ve yaşlıların maddelerine göre açıklayın"

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün emeklilik yıldönümü kutladı.
Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün emeklilik yıldönümünü kutlarken 3 Temmuz’da açıklanacak TÜFE oranlarının emeklinin yiyeceği gıda maddelerini dikkate alarak TÜFE’yi ayarlamalarını istedi. Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstası olduğunu ifade eden Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur. Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emeklilik yıldönümü kutlarken milyonlarca emekli kardeşimin emeklilik yıldönümünü kutluyorum. Bu vesile ile 3 Temmuz’da açıklanacak olan TÜFE’yi emekli ve yaşlıların yani büyüklerinizin yediği gıda maddelerine göre açıklayın ki bize bakışınızı anlayalım ve görelim. Biz de ona göre karar verelim. Başta ulu önderimiz Rahmetli olan tüm emeklilerin mekanları cennet olsun. Geride kalanlara Allah sağlık sıhhat versin. Zonguldak’tan, emeğin başkentinden, emeklinin başkentinden sesleniyorum. diyorum ki 160 bin emekli var Zonguldak’ta. Emeklilikler açlık sınırının altında maaş alıyor. 3 Temmuz’da açıklanacak tüfe öncesinde milletvekillerimizin pazara gitmelerini, gerçek gıda maddelerini, emeklinin yaşlı amcalarının gerçekten yiyeceği gıda maddelerini dikkate alarak TÜFE’yi ayarlamalarını ve ona göre maaş zamlarını ayarlamalarını diliyorum" şeklinde konuştu.

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