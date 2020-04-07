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Sarıveliler Belediyesi su fiyatında yüzde 50 indirim yaptı

KARAMAN HABERLERİ  | 07.04.2020 13:39 | Son Güncelleme

Karaman’ın Sarıveliler İlçe Belediyesi, aldığı encümen kararıyla su fiyatlarında yüzde 50 indirime gitti.Aldıkları kararla ilgili yazılı açıklamada bulunan Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak, “Dünya’da ve ülkemizde korona virüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Sarıveliler Belediyesi su fiyatında yüzde 50 indirim yaptı

Karaman’ın Sarıveliler İlçe Belediyesi, aldığı encümen kararıyla su fiyatlarında yüzde 50 indirime gitti.
Aldıkları kararla ilgili yazılı açıklamada bulunan Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak, “Dünya’da ve ülkemizde korona virüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde birçok tedbirler alındı ve alınmaya da halen devam ediyor. Sarıveliler Belediyesi olarak bizlerde gerekli tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Bu virüsten kurtulmanın yolu ise hijyen ve temizlikten geçiyor. Biz de belediye encümeni olarak aldığımız kararla ilçemizde 1 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere içme su fiyatlarında yüzde 50 indirime gittik” dedi.

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Karaman Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:17
Öğle
12:54
İkindi
16:31
Akşam
19:22
Yatsı
20:39

Karaman Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Dogançay Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Hayat Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Sıla Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Çilingir Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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