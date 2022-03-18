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Sarıyer'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

18.03.2022 04:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de tek katlı gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çayırbaşı Mahallesi Gülbağlar Caddesi'ndeki tek katlı gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında hasar oluştu.

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