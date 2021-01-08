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Saruhanlı’da pazarcı esnafından 2 ay sergi yeri ücreti alınmayacak

08.01.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Covid-19 hastalığı nedeniyle iş yapamaz duruma gelen pazarcı esnafına destek olmak amacıyla, Ocak ve Şubat ayında ilçe merkezi ve mahallelerde sergi açan esnaflardan sergi yeri ücreti almayacaklarını açıkladı.Başkan Bilgin, Ocak ayı meclis toplantısında aldıkları kararın ardından CHP İlçe Başkanı Hasan Levent ve Meclis üyeleri ile birlikte Kapalı pazaryerini ziyaret ederek müjdeli haberi esnaflarla paylaştı.Bilgin, burada yaptığı açıklamada yeni yılın ilk meclis toplantısında aldıkları kararın hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti: "Bilindiği gibi tüm dünyada Covid-19 ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Covid-19 hastalığı nedeniyle iş yapamaz duruma gelen pazarcı esnafına destek olmak amacıyla, Ocak ve Şubat ayında ilçe merkezi ve mahallelerde sergi açan esnaflardan sergi yeri ücreti almayacaklarını açıkladı.
Başkan Bilgin, Ocak ayı meclis toplantısında aldıkları kararın ardından CHP İlçe Başkanı Hasan Levent ve Meclis üyeleri ile birlikte Kapalı pazaryerini ziyaret ederek müjdeli haberi esnaflarla paylaştı.
Bilgin, burada yaptığı açıklamada yeni yılın ilk meclis toplantısında aldıkları kararın hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti: "Bilindiği gibi tüm dünyada Covid-19 ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu salgından en fazla etkilenenlerin başında esnaflarımız geliyor. Bizler daha önce işyeri kapanan esnaflarımıza 500 TL nakit desteği verme kararı almıştık. Bugün ise pazarcı esnaflarımızdan Ocak ve Şubat ayı boyunca sergi yeri ücreti almama kararı aldık. Esnaflarımıza hayırlı olsun. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız."
Pazarcı esnafları ise Başkan Bilgin’e teşekkür ederek alkışlarla karşılık verdi.

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