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Sasha Vezenkov: “Türkiye maçına kadar dinleneceğiz''

01.09.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan’ın yıldızı Sasha Vezenkov, İspanya maçının ardından konuştu.

Sasha Vezenkov: “Türkiye maçına kadar dinleneceğiz''

EuroBasket 2022’nin açılış mücadelesinde İspanya ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.

Milli Takımımızın da bulunduğu A Grubu’ndaki ilk mücadelede İspanya, Bulgaristan’a karşı maçın başından sonuna üstünlük kurdu ve mücadeleyi 114-87’lik skorla galip kapattı.

Bulgaristan cephesinde Sasha Vezenkov 26 sayı – 11 ribaundluk performansıyla yıldızlaşsa da mağlubiyeti engelleyemedi.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Vezenkov, duygularını aktardı.

Başarılı oyuncunun demeçleri şu şekilde:

“114 sayı yiyen bir takımın mensubu olarak çok fazla diyecek bir şeyim yok. Savunma yapmadık.2. şansları bıraktık, ribaundları aldılar, rakibin güçlü ve kaliteli oyunculara sahip olduğunu biliyorduk ama boşta kalan topları hepsini kaybettik. İlk çeyrekten sonra maçı bıraktık ve maç gösteri müsabakasına döndü. Kim daha fazla atacak işine döndü olay. Oynamak istediğimiz maç bu değildi tabi ki ama bir düğmeye basıp da “evet şimdi iyi oynayacağız” demekle olmuyor. Her maçı iyi oynamaya çalışmamız lazım. Şimdi Türkiye maçına kadar biraz dinlenip daha iyi oynamaya çalışacağız.”

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