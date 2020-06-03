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Sason’da bir apartman karantinaya alındı

BATMAN HABERLERİ  | 03.06.2020 12:33 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde bir apartman korona virüs nedeni ile karantinaya alındı.Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesinde bulunan bir apartmanda korona virüs salgını dolayısıyla karantina uygulandığı belirtildi.

Batman’ın Sason ilçesinde bir apartman korona virüs nedeni ile karantinaya alındı.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesinde bulunan bir apartmanda korona virüs salgını dolayısıyla karantina uygulandığı belirtildi. Açıklamada "Korona virüs nedeniyle ülke genelinde elde edilen başarılar neticesinde, yeni normalleşme sürecine girilmiştir. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu sabır ve başarı neticesinde salgın yayılım hızı kontrol altına alınmıştır. Yeni normalleşme sürecinde bütün vatandaşlarımızın, kontrolü sosyal hayat, maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Burak Eczanesi
Merkez
Geylani Eczanesi
Merkez
Yalçın Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
Ece Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
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