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Sason’da kan bağışı kampanyası

BATMAN HABERLERİ  | 12.06.2020 11:41 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı kan toplama aracı Batman’ın Sason ilçesinde stant açtı.

Türk Kızılayı kan toplama aracı Batman’ın Sason ilçesinde stant açtı. Kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Türk Kızılayı kan toplama aracı Sosan’da stant açtı. Korona virüs tehdidi nedeniyle uzun süre vatandaşların dışarı çıkamadığını, tehdidin uzun süre devam etmesinden dolayı vatandaşların kan veremediğini ifade eden Türk Kızılay Sason temsilcisi Kazım Tiryaki, Kızılay’da kan stoğunun azaldığını belirterek, vatandaşların kan bağında daha duyarlı olmalarını istediklerini vurguladı. Bağışlanan kanlarla başkalarının hayatının kurtarıldığını ifade eden Tiryaki, "İlçemizdeki vatandaşların bu konuda duyarlı olduğunu görüyoruz. Kan bağışlamak başkasının hayatını kurtardığı gibi kendi sağlığımız açısından da çok önemlidir. Damarlarımızda kan dolaşımının daha rahat olması ve kanımızın tazelenmesi için düzenli olarak kan bağışlamalıyız. Vatandaşlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ederim” dedi.
Kızılay görevlileri kan veren vatandaşlara bisküvi ve içecek ikram etti.

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