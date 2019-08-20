Sassuolo Mert Müldür'ü kadrosuna kattı

Yaz transfer döneminde Juventus'la sözleşme imzalayan Merih Demiral'ın eski takımı Sassuolo, 20 yaşındaki sağ bek Mert Müldür'ü renklerine bağladığını duyurdu.
Milli oyuncunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro olduğu iddia edildi.
2 kez A Milli Takım forması giyen Müldür, geçen sezon altyapısından yetiştiği Avusturya ekibi Rapid Wien'de 39 resmi maçta forma giydi.
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