SPOR

Sassuolo Mert Müldür'ü kadrosuna kattı

İTALYA HABERLERİ  | 20.08.2019 22:45 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Rapid Wien forması giyen milli oyuncu Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.

Sassuolo Mert Müldür'ü kadrosuna kattı

Yaz transfer döneminde Juventus'la sözleşme imzalayan Merih Demiral'ın eski takımı Sassuolo, 20 yaşındaki sağ bek Mert Müldür'ü renklerine bağladığını duyurdu.

Milli oyuncunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro olduğu iddia edildi.

2 kez A Milli Takım forması giyen Müldür, geçen sezon altyapısından yetiştiği Avusturya ekibi Rapid Wien'de 39 resmi maçta forma giydi.

Düğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılarDüğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılar
Merih Demiral'ın yerine milli yıldızı transfer ettiler!Merih Demiral'ın yerine milli yıldızı transfer ettiler!
Merih basının karşısında! İddialı sözlerMerih basının karşısında! İddialı sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mert Müldür Sassuolo

En Çok Okunan Haberler

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Diyarbakır'da dehşet! 5 ölü, 8 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 5 ölü, 8 yaralı

İşte Ribery'nin yeni takımı!

İşte Ribery'nin yeni takımı!

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Merih Demiral'ın yerine milli yıldızı transfer ettiler!

Merih Demiral'ın yerine milli yıldızı transfer ettiler!

Konyaspor'a Ugandalı 10 numara!

Konyaspor'a Ugandalı 10 numara!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Merih'in menajeri açıkladı

Merih'in menajeri açıkladı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Juventus, Merih için kararını verdi

Juventus, Merih için kararını verdi

Ancelotti’den Eljif Elmas sözleri

Ancelotti’den Eljif Elmas sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serie A’da Türk rüzgarı esecek

Serie A’da Türk rüzgarı

Franck Ribery, Fiorentina'ya imza atıyor

İşte Ribery'nin yeni takımı!

Sassuolo Mert Müldür'ü kadrosuna kattı

Mert Müldür Sassuolo'da

Merih Demiral'ın yerine milli yıldızı transfer ettiler!

Merih Demiral'ın yerine milli yıldızı transfer ettiler!

Merih Demiral: Juventus, olmak istediğim yer

Merih basının karşısında! İddialı sözler

Cengiz Ünder: Roma'da yapacağım çok şey var

Cengiz'in yeni sözleşme mutluluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.