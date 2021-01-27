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Satılması için Eskişehir’e getirilen 25 gümüş sikke ele geçirildi

27.01.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Bursa’dan Eskişehir’e satmak için getirilen Roma dönemine ait 25 adet gümüş sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, B.B.

Bursa’dan Eskişehir’e satmak için getirilen Roma dönemine ait 25 adet gümüş sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, B.B. isimli şahsın elinde bulundurduğu gümüş sikkeleri Bursa’dan Eskişehir’e getirerek satmak istediği bilgisi alındı. Bun üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenlendi. Şahsın kullandığı araç takibe alındı ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durduruldu. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait 25 adet gümüş sikke ele geçirilerek Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli B.B., Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanarak ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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