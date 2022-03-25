YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Satranç Türkiye Kupası, Sakarya'da başladı

Satranç Türkiye Kupası, Sakarya'da başladı

25.03.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Satranç Türkiye Kupası, Sakarya'da başladı

Satranç Türkiye Kupası, Sakarya'da başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Satranç Federasyonunca düzenlenen şampiyonada, 58 şehirden yaşları 8 ila 80 arasında değişen 280 sporcu 11 tur üzerinden mücadele edecek.

Açılış töreninde konuşan federasyon başkanı Gülkız Tulay, yaptıkları faaliyetlerden gurur duyduklarını söyledi.

Yaklaşık bir milyon lisanslı sporcuların olduğunu belirten Tulay, Türkiye'nin hemen her tarafında satranç turnuvalarının yüksek katılımlarla icra edilmesinin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Federasyon olarak yoğun faaliyetler yürüttüklerini anlatan Tulay, "Bu yıl, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası başta olmak üzere 1. Lig, 2. Lig ve Süper Lig'i de hayata geçireceğiz. Takvimi çok yakında açıklayacağız." dedi.

Tulay, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de kentin birçok alanda başarılı sporcular yetiştirdiğini belirterek, satranç alanında sporcu yetiştirmeye devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri şampiyonanın açılış hamlesini gerçekleştirdi.

Şampiyona, 1 Nisan'da sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
GÜNCELLEME - Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkardıGÜNCELLEME - Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkardı
Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri" yarın Diyarbakır'da sergilenecekTürkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri" yarın Diyarbakır'da sergilenecek
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 25 Mart Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
13:09
İkindi
16:37
Akşam
19:22
Yatsı
20:42
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.