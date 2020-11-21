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SAÜ’lü akademisyenler eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu

SAKARYA HABERLERİ  | 21.11.2020 10:48 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan çevrimiçi kişisel sergiler, 18 Kasım tarihinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim bölümü öğretim üyeleri Dr.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan çevrimiçi kişisel sergiler, 18 Kasım tarihinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bozdurgut’un ‘Nokta nokta..’ isimli, Dr. Öğr. Üyesi Şirin Yılmaz’ın ‘Psykhe Nefes’ isimli ve Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Budumlu’nun ‘Hayal-i’ isimli çevrimiçi kişisel sergileri, 18 Kasım Çarşamba günü itibariyle internet üzerinden erişime açıldı. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bozdurgut’un farklı malzeme ve form denemeleri aracılığıyla ortaya çıkan imgeler ve metafizik bir arayışın ürünü olan ‘Nokta nokta’ sergisi, sanatsal dil kullanılarak, form ve malzemelerin çeşitliliği ile soyutlama ve kavramsal tasarım sürecini içerirken, Dr. Öğr. Üyesi Şirin Yılmaz’ın ‘Psykhe Nefes’ sergisi de nefes ve psykhe (tin) kavramlarının ne ölçüde tükenip ne ölçüde yaşam (psykhe) kaynağı olarak ortaya çıktığı sezgisiyle yola çıkan birkaç aylık bir süreci kapsıyor.
Sergide üzerinde kadın isimlerinin yazılı olduğu maskeleriyle, bazı kadın ve erkek siluetleri, biçimsel ve imgesel açıdan çok katmanlı bir yapı ile kurulurken; bir yandan pandemi koşullarını kayıt altına alınıyor, bir yandan da eşzamanlı olarak şiddet mağduru kadın hikayelerini hayatın içinden bir katılımla deneyimleniyor. Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Budumlu’nun ‘Hayal-i’ sergisinde yer alan eserler ise çevrede yaşayan insan dokusunun yakın gözleminin ürünü olarak ifadesel bir çarpıcılığın olanaklarını araştırırken, bir yandan da figür ayrıntılarının görsel nitelikli bir organizasyon düzeyinde örgütlenmesini anlatıyor.

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